Выставки, экскурсии и турниры пройдут ко Дню Победы в Подольске

Глава городского округа Григорий Артамонов провел совещание, посвященное подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во встрече участвовали прокурор Подольска Иван Денисов, начальник УМВД Александр Редькин, главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян и профильные специалисты.

Руководитель муниципалитета рассказал, что к 9 мая в Подольске будут организованы выставки, экскурсии, турниры, спектакли, концерты и патриотические часы. Многие мероприятия уже стартовали в учреждениях образования, культуры и спорта.

Выставка «Война и мир» недавно открылась в Подольском выставочном зале. В экспозиции представлено около 100 работ художников, отражающих историю города и страны. На втором этаже выставочного зала устроен вернисаж второго ежегодного конкурса «Юные таланты».

Четыре уличные выставки фотографий «Вехи героев. Подольчане в годы Великой Отечественной войны» будут организованы до конца апреля. 16 стендов и 32 фото разместят в Сквере Поколений, столько же — в микрорайоне Климовск на Октябрьской площади у памятника Скорбящей матери.

В микрорайоне Кузнечики на бульваре 65 лет Победы у стелы установят еще 32 стенда с 32 фотоснимками. Портреты участников СВО будут представлены на 32 стендах в парке имени Виктора Талалихина.