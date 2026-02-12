Выставка военкора Павла Волкова откроется в Балашихе

Автор сделал серию фотографий во время командировки в Курскую область. Его кадры запечатлели жизнь мирных жителей и военных в приграничье. Каждый снимок — свидетельство человеческих судеб, оказавшихся в эпицентре боевых действий.

«Фотография не терпит фальши. Я старался передать истинную картину без прикрас. Важно, чтобы люди увидели эту правду», — сказал Павел Волков.

Выставка развернется в историко-художественном музее на проспекте Ленина, 10. Посетители увидят не просто документальные кадры, а визуальный архив событий, которые уже стали историей.

Организаторы уверены: экспозиция заставит задуматься о цене мира и хрупкости человеческой жизни. Фотоработы будут интересны как профессиональным историкам, так и всем, кто пытается осмыслить сложные реалии сегодняшнего дня.