Выставка в честь героев специальной военной операции открылась в Коломне

В Коломне открылась уникальная выставка «Родина в сердце Героя», посвященная героям специальной военной операции. Молодые художники — выпускники ведущих творческих вузов страны — представили около 40 работ в различных техниках.

Все портреты выполнены с натуры и изображают реальных людей — настоящих героев с живыми лицами и искренними эмоциями. На открытии вместе с другими членами Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья присутствовал ветеран спецоперации, коломенец Михаил Чернов, чей портрет был завершен всего за день до вернисажа и занял центральное место в экспозиции, рассказал руководитель коломенского отделения Ассоциации Алексей Каратеев.

Каждая картина и скульптура рассказывает о мужестве, долге и любви к Родине. Начальник управления по культуре и туризму администрации Коломны Дарья Тельнова подчеркнула, что искусство здесь — не только красота, но и сила духа.

Работы художников поддерживают тех, кто сейчас защищает страну, объединяя зрителей общими ценностями — верой, памятью и стремлением к миру.

Выставка «Родина в сердце Героя» проходит в ДК «Коломна» и будет открыта до 18 июня. Вход свободный. Рекомендуется для посетителей старше 12 лет.