Выставка трофеев с СВО открылась в Раменском

На территории Казанского храма Раменского начала работу передвижная экспозиция, посвященная героизму и повседневной жизни российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Организаторами выставки выступили бойцы 299-го Гвардейского парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ. Основу выставочного фонда составили подлинные предметы, ставшие свидетелями боев за населенный пункт Часов Яр.

«Посетители могут в деталях рассмотреть трофеи, добытые гвардейцами-десантниками: образцы стрелкового оружия противника, защитные шлемы и фрагменты сбитых беспилотных летательных аппаратов. Каждый экспонат здесь — это история подвига и доказательство мастерства российских воинов», — сообщили организаторы.

Первыми гостями выставки стали прихожане храма, а также курсанты военно-патриотического клуба «Высота».

Посещение осуществляется по предварительной записи. Записаться на экскурсию можно у дежурного по Казанскому храму.