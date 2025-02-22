Выставка созданных в зоне СВО картин открылась в Химках

Выставка «Герои нашего времени» открылась в картинной галерее имени Горшина в Химках в преддверии Дня защитника Отечества. В экспозиции представлены полотна, которые созданы в зоне специальной военной операции.

Гости увидели полотна, посвященные участникам СВО, а также историю возникновения праздника — Дня защитника Отечества.

«Выставка — это не просто художественная экспозиция, а важный общественный проект. Он напоминает о подвиге российских военных, укрепляет чувство патриотизма и помогает молодому поколению осознать значение исторических событий. Особую атмосферу здесь создают подлинные артефакты, привезенные с полей сражений», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Гости увидели полотна военного художника Игоря Раевича и его мастерской. Творцы запечатлели мужество, решимость и стойкость российских солдат, передали через картины не только боевые реалии, но и внутренний мир участников СВО.