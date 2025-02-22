Выставка созданных в зоне СВО картин открылась в Химках
Выставка «Герои нашего времени» открылась в картинной галерее имени Горшина в Химках в преддверии Дня защитника Отечества. В экспозиции представлены полотна, которые созданы в зоне специальной военной операции.
Гости увидели полотна, посвященные участникам СВО, а также историю возникновения праздника — Дня защитника Отечества.
«Выставка — это не просто художественная экспозиция, а важный общественный проект. Он напоминает о подвиге российских военных, укрепляет чувство патриотизма и помогает молодому поколению осознать значение исторических событий. Особую атмосферу здесь создают подлинные артефакты, привезенные с полей сражений», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.
Гости увидели полотна военного художника Игоря Раевича и его мастерской. Творцы запечатлели мужество, решимость и стойкость российских солдат, передали через картины не только боевые реалии, но и внутренний мир участников СВО.
На открытии выступил Хор инженерных войск Российской Федерации. Музыкальные произведения придали событию торжественность.
«Эта выставка — дань уважения тем, кто сегодня стоит на защите нашей страны, и напоминание о том, что патриотизм — это не только слова, но и конкретные действия, объединяющие народ в трудное время. Сейчас, когда наши бойцы защищают интересы России в зоне проведения специальной военной операции, особенно важно напоминать о духовной стойкости и героизме», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Выставка «Герои нашего времени» будет работать в картинной галерее до 30 марта. Экспозиция стала частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что цель программы — объединить поколения вокруг любви к России, своему городу, истории и культуры.