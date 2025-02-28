Выставка с историями участников спецоперации открылась в Щелкове

Фотовыставка «Время Героев» в фойе дворца культуры имени Валерия Чкалова посвящена подвигам участников специальной военной операции. Экспозиция представляет собой собрание живописных полотен и фотографий героев, сражающихся за Родину.

Каждая работа тщательно отобрана и дополнена кратким описанием, раскрывающим контекст изображений и рассказывающим о судьбах военнослужащих и об их вкладе в защиту Отечества.

«Выставка произвела на меня очень сильное впечатление. Работы действительно достойные, они передают героизм и самоотверженность каждого, кто изображен на них», — рассказала посетительница выставки Мария.

Выставка «Время Героев» позволяет жителям узнать больше о текущей обстановке в зоне военных действий, о мужестве, стойкости и героизме участников спецоперации. По словам организаторов, экспозиция служит напоминанием о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью, защищая интересы страны и обеспечивая мирное будущее.