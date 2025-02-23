Выставка работ художника Сергея Марченко открылась в Серпухове

В Доме культуры поселка Большевик стартовала выставка художника Сергея Марченко под названием «Уголь Донбасса. Лица Победы». Экспозиция представляет копии оригинальных работ, которые ранее экспонировались в Музейно-выставочном центре городского округа Серпухов и вызвали широкий интерес у зрителей.

Картины, выполненные углем на крафтовой бумаге, изображают героев спецоперации — волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей. Этот материал был выбран не случайно: уголь символизирует богатство Донбасса, крупнейшего угольного региона. Заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова отметила, что работы производят сильное впечатление, словно сами герои смотрят на зрителей с полотен.

Особенностью выставки стали QR-коды, сопровождающие каждую картину. С их помощью посетители могут узнать историю каждого героя из уст самого автора.

Открытие экспозиции было дополнено мастер-классом по рисованию роз углем — символа Донецка, известного как «город миллиона роз». Посетители также написали поздравления военнослужащим на открытках, которые вместе с гуманитарной помощью отправятся в зону СВО.

Проект «Уголь Донбасса» задуман как передвижная выставка и уже побывал в Москве, Московской области, Калужской и Тульской областях. Сейчас оригиналы работ находятся в Дагестане, а жители поселка Большевик смогут увидеть экспозицию до 18 марта. Возрастное ограничение: 12+