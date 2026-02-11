Выставка, посвященная бойцам СВО, открылась в Раменском

В Раменском округе начала работу передвижная фотовыставка «Дети героев», посвященная военнослужащим — участникам специальной военной операции и их семьям. Экспозиция из 23 фотографий, повествующих о судьбах семей героев из Московской области, открылась в фойе Дворца культуры имени Воровского.

Выставку торжественно открыли представители администрации Раменского округа. «Разрешите вас поприветствовать от имени главы Раменского округа… [выставка] будет проходить целый месяц, в других муниципалитетах она проходила лишь по одной неделе», — отметил заместитель главы Раменского муниципального образования Василий Езерский.

Увидеть фотоработы, организованные Комитетом семей воинов Отечества совместно с партией «Единая Россия», в течение месяца сможет любой желающий. На открытие пришли близкие бойцов, местные жители, депутаты и представители общественных организаций. «Жизнь продолжается в детях наших военнослужащих…», — сказала руководитель Комитета семей воинов Отечества по Раменскому муниципальному образованию, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анастасия Солодкова.

На выставке представлены портреты семей героев из Московской области, в том числе из Раменского округа. За каждым снимком — десятки судеб. Экспозиция рассказывает о героях России и их родных — родителях, братьях, сестрах, женах и детях, которые продолжают жить, храня память о защитниках. Одна из работ посвящена семье Михаила Алымова, который полтора года защищал Родину в штурмовом подразделении и погиб в селе Калмычиха Сватовского района. Его брат-двойняшка Иван поделился, что ощутил потерю на глубинном уровне. «Ментальная связь она присутствует… говорить больно. …Гуманитарной помощью занимаемся… такое случилось в нашей семье, но стараемся помочь остальным ребятам, которые там находятся», — сказал Иван Алымов.

Племянница героя, юная Мирослава, гордится своим дядей. «У меня такая боль в сердце, потому что его же нет уже в живых, поэтому у меня и боль небольшая в сердце есть. Я всем говорю, что он у меня герой, что он победил войну», — рассказала девочка.

Проект «Дети героев» проходит в нескольких городских округах Подмосковья и направлен на сохранение памяти о воинах, отдавших жизнь за Родину.