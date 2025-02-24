Выставка портретов участников СВО прошла в Воскресенске

На картинах изображены военнослужащие из Воскресенска и Бронниц, которые участвуют в спецоперации. Есть среди них и те, кто погиб при выполнении боевых задач.

Художник и основатель школы живописи «Я — художник» Анастасия Беспалова рассказала, что в процессе написания портретов девушки из комитета семей воинов Отечества общались с родственниками бойцов.

«Те рассказывали про ребят и, естественно, все дети от шести до шестнадцати лет плакали. Думаю, даже в самих портретах прослеживается не только взгляд героя, но и душа художника», — поделилась Анастасия.

На открытие выставки приехал участник СВО Алексей Герасимов, которого нарисовала юная воспитанница школы живописи. Он отметил важность такой экспозиции для бойцов. «Это значит, что нас помнят, что нами гордятся и в нас верят», — сказал военнослужащий.