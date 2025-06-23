Выставка портретов героев СВО «Уголь Донбасса» прошла в Волоколамске

В Волоколамске художник Сергей Марченко представил свою выставку — угольные портреты героев специальной военной операции. Передвижная экспозиция «Уголь Донбасса» была показана в Центре культуры и творчества «Родники» в рамках международного фестиваля «Любимый город может спать спокойно».

В выставке, созданной одним из ведущих российских портретистов, представлены графические изображения участников СВО, волонтеров, добровольцев и медиков.

Все работы выполнены углем на крафтовой бумаге, что символично связано с Донбассом — крупнейшим угольным регионом, часто называемым «сердцем России». В коллекции Сергея Марченко насчитывается около 50 таких произведений.

«На презентации выставки автор не только рассказал о своих героях, но и нарисовал еще один портрет — ветерана специальной военной операции из Волоколамска Андрея Левицкого», — рассказала глава округа Наталья Козлова.