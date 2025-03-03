Выставка о военнослужащих открылась во Фрязине

В фойе Дворца культуры «Исток» состоялось открытие экспозиции «Герои нашего времени», ставшей данью памяти и уважения военнослужащим округа, которые отдали свои жизни, защищая интересы Родины, или продолжают нести службу в зоне проведения специальной военной операции. Экспозиция представляет собой рассказ о подвигах и судьбах земляков.

Посетители смогут увидеть фотографии жителей Фрязина, выполняющих воинский долг. Помимо этого, на выставке представлены личные вещи бойцов, письма, написанные детьми, а также снимки семей, ожидающих возвращения своих мужей и сыновей.

«Выставка „Герои нашего времени“ посвящена ребятам, которые сейчас воюют, и которые сложили свои головы на поле боя. Она посвящена семьям — женам, мамам, которые их ждут и являются их надежным тылом», — поделилась руководитель общественной организации «Жены России» и проекта «Жена героя» Ольга Матыцина.

Открытие выставки приурочили к IX Межгосударственному военно-патриотическому фестивалю «Главное — Отчизне служить», который является платформой для объединения представителей разных поколений: ветеранов, действующих военнослужащих, молодежи и общественных деятелей.