Выставка о героях СВО открылась в Орехово-Зуеве

Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей стал площадкой для открытия передвижной выставки «Новые герои Подмосковья». Более 50 художников представили свои работы, посвященные мужеству и героизму участников специальной военной операции.

Орехово-Зуево стал 17-м городом, принимающим патриотическую экспозицию.

«Так или иначе, эта тема затронула всех нас. В каждом городе есть свои герои. Художники запечатлели их лица на холстах. Это выставка-память, и, благодаря мастерам, люди, защищавшие страну, будут жить вечно», — отметил руководитель проекта «Новые герои Подмосковья» Андрей Кошелев.

Общественный Фонд культурных инициатив Московской области реализовал проект «Новые герои Подмосковья» при поддержке правительства Московской области и Фонда президентских грантов.

Среди авторов представленных работ как известные мастера живописи, так и молодые, начинающие художники. В округе выставка продлится до 21 марта.