Выставка «Лыткаринцы СВОих не бросают» отправилась в Тверь

Музейные экспонаты, несущие в себе частичку истории и современного подвига, снова вышли за пределы привычных стен. Выставка «Лыткаринцы СВОих не бросают» Музейно-выставочного комплекса Лыткарина совершила новое путешествие, на этот раз — в Зубцовский детский дом в Тверской области.

Эта инициатива стала частью масштабной работы по патриотическому воспитанию и поддержке тех, кто особенно нуждается во внимании. Делегация из Лыткарина, состоящая из сотрудников музея и активных волонтеров, прибыла в Зубцов не с пустыми руками. Помимо насыщенной экспозиции, гостям детского дома привезли подарки и гостинцы.

«Главное, что привезли лыткаринцы, — это живой рассказ о том, как весь город объединился для поддержки участников специальной военной операции. В ходе интерактивной беседы ребятам подробно объяснили, как начиналась СВО, какую роль играет гуманитарная помощь и как в Лыткарине сплотились благотворительные организации и волонтеры. Дети узнали о каждом этапе сбора, сортировки и отправки жизненно важных грузов на передовую», — отметили организаторы.

Центром внимания стала сама выставка. Воспитанники детского дома увидели множество реальных экспонатов, ставших свидетелями событий: военная форма и элементы экипировки, копии оружия, сувениры от бойцов и продукция благотворительных фондов.

Особый интерес вызвали не просто экспонаты, а рассказы о том, «для чего нужны те или иные предметы» — каждая деталь обретала смысл, становясь частью большой истории о мужестве, взаимопомощи и единстве.