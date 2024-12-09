Выставка ко Дню героев Отечества открылась в Орехово-Зуеве

В доме культуры разместили портреты героев, которые написала художница Эмма Григорян. «Волновалась очень, эмоционально тяжело было, особенно молодых рисовать», — поделилась автор выставки.

На одном из портретов — участник специальной военной операции Максим Фомин. На открытие выставки пришла мать героя, которая рассказала о нем. Максим ушел на фронт добровольцем, до этого никому не сообщив о своем решении. После его гибели Светлана Фомина встретилась с сослуживцами сына и расспросила о нем. «Говорили, что за ним как за каменной стеной, с ним хоть в огонь, хоть в воду, куда Фома — туда и мы», — поделилась мать Максима Фомина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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