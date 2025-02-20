Выставка фотографий участников СВО открылась в Шатуре

Плакаты с портретами бойцов спецоперации разместили на бульваре Мира. Фотопроект «Герои нашего времени» реализован благодаря поддержке администрации округа и Комитета семей воинов Отечества.

В экспозиции 15 плакатов, на которых запечатлены земляки, защищающие Родину в зоне проведения СВО. Каждый из этих ребят ежедневно проявляет героизм, отстаивая право россиян жить под мирным небом.

Плакаты сопровождаются цитатами президента России Владимира Путина, подчеркивающими значимость каждого воина-защитника. Эта фотовыставка стала еще одной возможностью отдать дань уважения нашим бойцам, истинным героям своего времени.

Планируется, что ко Дню защитника Отечества портреты бойцов СВО появятся также в Рошале. Их разместят на стендах обновленной площади перед спортивно-культурным центром.