В День памяти и скорби у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду прошла торжественная церемония. В ней участвовали выпускники из Подмосковья, включая школьника из Лобни Никиту, сына участника СВО.

Участники собрались в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата, где почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым присутствовали лучшие выпускники школ региона. Среди них был Никита из Лобни, который окончил школу с медалью и планирует связать дальнейшую жизнь с политологией.

Юноша является активистом «Движения первых», занимается волонтерской работой и участвует в общественных инициативах. Его отец принимает участие в специальной военной операции, что также определяет личное отношение школьника к теме памяти и службы.

Во время встречи выпускники говорили о значении сохранения исторической памяти и ответственности перед прошлым страны. Участники подчеркивали важность уважения к подвигу предков и преемственности поколений.

«Для меня большая честь быть здесь и представлять свой город и школу. Я чувствую ответственность за то, чтобы помнить и сохранять историю нашей страны», — сказал Никита.

В Лобне уделяют внимание патриотическому воспитанию молодежи. В школах действуют кадетские классы, отделение «Юнармии» и военно-патриотические клубы. Также проводятся уроки мужества и реализуется проект «Парта Героя», в рамках которого в учебных заведениях устанавливают именные парты в память о погибших военнослужащих.