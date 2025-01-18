Выпускник Дмитровского техникума рассказал студентам о службе в зоне СВО

В структурном подразделении № 2 Дмитровского техникума состоялась встреча студентов с выпускником учебного заведения Кириллом (позывной Лука), который недавно вернулся из зоны специальной военной операции. Во время выполнения боевого задания Кирилл получил осколочное ранение и сейчас проходит реабилитацию.

Встреча проходила в формате живой беседы, что позволило студентам узнать историю из первых уст. Кирилл поделился своими впечатлениями о службе, рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются военные, и ответил на многочисленные вопросы. Молодежь интересовалась всем: от условий жизни и питания солдат на линии огня до того, как бойцы реагируют на письма. Кирилл подтвердил, что письма от граждан действительно доходят до адресатов и оказывают мощную моральную поддержку.

Студенты поблагодарили выпускника за искреннюю беседу и пожелали ему скорейшего выздоровления. Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила важность таких встреч для воспитания патриотизма у молодежи.

«Кто может стать лучшим примером для подрастающего поколения, чем те, кто прошел через реальные испытания? Такие люди — настоящие герои и образец мужества», — подчеркнула она.

Подобные мероприятия помогают формировать у студентов чувство гордости за свою страну и уважение к тем, кто защищает ее интересы.