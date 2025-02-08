«Выкинули как котенка». Бойца СВО без половины черепа разрешили отправлять на гауптвахту

Тяжелораненого бойца СВО выгнали из госпиталя в Санкт-Петербурге, не долечив. В заключении написали, что он «не имеет противопоказаний к нахождению на гауптвахте», при этом у мужчины отсутствует часть черепа. В интервью News.ru боец рассказал, что без лечения у него может случиться приступ.

Боец на фронте с 2022 года, в октябре прошлого года получит серьезное ранение — мужчине удалили часть черепа и заменили пластиной. Он перенес три тяжелых операции и находился в реанимации госпиталя имени Джанелидзе. В одну из ночей он поссорился с персоналом, а причиной послужило несоответствующее поведение медицинских сестер. По словам бойца, ночью они громко разговаривали и хохотали, мешая спать пациентам. Медсестры оскорбили мужчину.

На утро заведующий перевел тяжелого пациента в обычную палату, а на следующий день за бойцом приехала полиция и забрала его с выпиской о нарушении режима. Его обвинили в том, что он распивал в палате спиртные напитки, но экспертиза это опровергла.

Мужчину освободили и теперь он просто находится в Санкт-Петербурге, не получив необходимого лечения. По его словам, у него даже швы на голове не сняли.

«Лекарства противосудорожные не выдали, рецепты не выписали. Если я не буду принимать лекарства, у меня может случиться приступ. Вот такое обращение с бойцами СВО. Выкинули на улицу, как котенка», — рассказал боец.