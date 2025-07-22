Выездная встреча администрации с участниками СВО прошла в Истре

​Очередную встречу в формате «выездной администрации» провели для участников СВО и членов их семей. На встрече в Истре они смогли задать вопросы не только связанные с округом, но и касающиеся работы, службы и льгот.

Живой диалог позволил каждому получить ответы на важные вопросы: от трудоустройства и оформления льгот до решения жилищных и юридических проблем. Во встрече приняли участие представители администрации Истры, работники прокуратуры, военного комиссариата, Истринского отделения Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», судебных приставов, ресурсоснабжающих организаций и предприятий округа.

Также на встречу приехали представители Московского областного филиала РАНХиГС. Они рассказали о национальном проекте «Кадры», который позволяет, в том числе участникам СВО и их семьям, бесплатно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку по пяти профессиям. Это бухгалтер, специалист по кадрам и по управлению персоналом, веб-программист и сотрудник правоохранительных органов. Слушатели могли задать вопросы о программах, условиях и форматах обучения. А некоторые уже стали частью проекта «Кадры».

Это не последняя встреча для участников СВО и их семей. Выездная администрация будет проводиться регулярно. Узнать о следующих мероприятиях можно на сайте администрации Истры.