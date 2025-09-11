Выдающихся жителей округа Пушкинский наградили в Ивантеевке

В Доме культуры «Юбилейный» в Ивантеевке состоялось торжественное мероприятие. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан наградили тех, кто активно участвует в развитии муниципалитета.

Выдающимся жителям вручали благодарности губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы муниципалитета, почетные грамоты Московской областной думы, знаки «Спортивная доблесть».

Звание «Почетный гражданин городского округа Пушкинский» получили три гостя мероприятия — депутаты окружного Совета Михаил Борзых, Владимир Савенко и Михаил Сухарев. Каждый из них демонстрирует твердую гражданскую позицию, ведет активную патриотическую деятельность, помогает семьям участников специальной военной операции, работает с молодежью.

«Благодарен всем людям, администрации, Совету депутатов за оказанное высокой доверие. В нашем округе я прожил 75 лет, здесь родился и вырос, и вижу плоды развития объединения округа. Приятно быть его почетным жителем», — отметил Михаил Сухарев.

По словам Максима Красноцветова, городской округ Пушкинский преображается благодаря неравнодушным людям. Здесь реконструируют и возводят новые медицинские и образовательные учреждения, обновляют коммунальную сферу, расселяют аварийное жилье.

«Все эти позитивные изменения стали возможны благодаря жителям, которые нацелены на результат, которые работают и живут в Пушкинском, посвящая себя его развитию и улучшению. Искренне благодарен каждому из вас за труд и за ваш неоценимый вклад!» — сказал руководитель муниципалитета.