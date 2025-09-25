Выборы кандидатов в Молодежный парламент прошли в Химках

В Химках прошло заседание конкурсной группы по выбору кандидатов в Молодежный парламент при Совете депутатов округа. Орган объединяет активных ребят для обсуждения и реализации предложений, направленных на развитие муниципалитета.

На место в парламенте претендовали 24 участника, которые уже активно вовлечены в общественную жизнь. Они организуют культурные мероприятия, участвуют в волонтерских проектах и проводят экологические акции.

Глава городского округа Химки Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Евгений Иноземцев и эксперты в области молодежной политики вошли в состав комиссии по выбору кандидатов.

«Важно, что вы проявляете инициативу и готовы предлагать свои идеи. Молодежный парламент дает возможность обсудить их и воплотить в жизнь», — отметила Елена Землякова.

Одиннадцатиклассник из школы № 8 Максим Силин — кандидат в Молодежный парламент. Он навещает ветеранов, помогает в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и участвует в экологических проектах. Еще одна участница — Елена Тараненко. Она организует творческие фестивали и конкурсы для девушек разных возрастов.

«Будущее нашей страны, как и Химок, связано с молодым поколением. Мы готовы поделиться с вами опытом и знаниями, чтобы вы могли реализовать свои идеи», — рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Молодежный парламент создает условия для активного участия молодого поколения в развитии города, налаживания диалога с властью и воплощения важных социальных инициатив. Он также нужен для помощи членам парламента для построения собственной профессиональной карьеры.