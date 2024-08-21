Выборы губернатора Курской области переносить не будут

Зампред ЦИК Булаев: выборы губернатора Курской области не будут переносить

Elena Mayorova/Global Look Press
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Выборы губернатора Курской области не будут переносить, несмотря на ситуацию в регионе. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, его слова привело РИА «Новости».

«Голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», — заявил Булаев на пресс-конференции.

При этом региональный избирком разрешил жителям проголосовать на выборах досрочно — с 28 августа по 5 сентября. Однако выборы депутатов органов местного самоуправления в шести районах области и городе Льгове отложат до стабилизации обстановки.

Единый день голосования пройдет 8 сентября. В этот день выберут глав 21 региона (еще в четырех их назначат местные парламенты), трех депутатов Госдумы, а также депутатов региональных законодательных органов.

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