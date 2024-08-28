Выбор настоящего патриота. Как контрактники стали героями для России

Россиянам напомнили о возможности подписать контракты с Минобороны

Россияне имеют очень много общего, но объединяет их прежде всего страна, которая сегодня нуждается в защите. Проявлять патриотизм и любовь к Родине можно по-разному, но настоящие чувства проявляются только у тех, кто сделал сознательный выбор и не остался в стороне, а пришел на помощь своей стране.

Эти люди знают, насколько сильно они необходимы Родине в этот критический момент. Поэтому они сделают все, чтобы встать на защиту семьи, близких, родных, сограждан и Отечества без каких-либо условий.

Все эти люди поступили на военную службу по контракту и навсегда вписали свое имя в историю России.

Если вы тоже хотите присоединиться к защите страны и близких, то достаточно заполнить форму на сайте или обратиться по телефону: +7 (495) 990 77 77.

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