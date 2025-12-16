Второй за утро беспилотник пытался атаковать Москву: дрон сбила ПВО

Собянин: силы ПВО сбили второй беспилотник на подлете к Москве

Второй за утро украинский беспилотник пытался атаковать Москву. Об уничтоженном БПЛА сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в 08:25.

О первом сбитом дроне мэр сообщил в 07:28.

Утром аэропорт Шереметьево вынужденно ввел ограничения из соображений безопасности. Остальные воздушные гавани Московского авиаузла об изменений в работе пока не сообщали.

По данным Минобороны, в общей сложности за минувшую ночь дежурные силы ПВО сбили над территорией России 83 украинских беспилотных летательных аппарата.