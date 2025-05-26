Второй этап создания мемориала на Аллее Славы утвердили в Истре

Проект скульптурной группы на Аллее Славы в Истре согласовали. Напомним, там планируют создать большой монумент и построить часовню в память о погибших бойцах СВО из муниципального округа Истра.

По задумке мемориал и часовня, объединенные в скульптурный ансамбль, станут смысловым и визуальным центром Аллеи Славы. В прошлом году завершили первый этап создания мемориала: установили постамент из черного гранита и белого мрамора. Теперь планируют создать фигуры из бронзы, высотой около 2,4 метров.Также завершили создание остова из железобетона у часовни. С января этого года приступили к изготовлению декоративных элементов для нее — каменных деталей, мозаичных панно, куполов и напольных покрытий.

К реализации скульптурного ансамбля Аллеи Славы привлечены меценаты округа, финансирующие этот проект, а также лучшие специалисты страны: архитекторы, скульпторы, строители и мастера церковного декора.

Открытие мемориала запланировали на осень этого года.