ВСУ заминировали дороги в промзоне и въезд в Энергодар

Украинские боевики с помощью дронов заминировали дороги в промзоне и въезд в Энергодар. Из-за подрывов несколько человек получили ранения, сообщил глава города Максим Пухов в «Максе» .

«Предварительно, в результате подрывов пострадало несколько человек», — написал он.

Подробности случившегося уточняются, добавил глава Энергодара.

С начала 2026 года от атак ВСУ пострадали около 300 детей в России, еще 35 погибли. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал преднамеренные удары по детям страшным военным преступлением.

Он напомнил, что 2 августа беспилотник ВСУ взорвался на детской площадке в селе Принцевка Белгородской области — жертвой стала 13-летняя девочка, двое детей пострадали.