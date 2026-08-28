ВСУ забили тревогу. Российские РЭБ начали глушить Starlink

Военнослужащие Украины пожаловались на то, что российские средства радиоэлектронной борьбы начали активно подавлять связь Starlink, из-за чего усугубилась ситуация в зоне военных действий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на El Mundo.

«Российский комплекс радиоэлектронного подавления „Волна-Купол-Гарант“ способен выводить из строя спутниковую сеть Starlink, которую массово используют в ВСУ», — заявили журналисты.

Один из военных ВСУ объяснил, что эффективность технологии Starlink стала ниже. Несмотря на это, Украина остается крайне зависимой от нее.

Президент страны Владимир Зеленский добивается от США согласия задействовать технологию для ударов дронов по территории России. Однако, по данным Financial Times, у него мало шансов на получение такого разрешения.