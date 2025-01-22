Минобороны: российские войска уничтожили в Курской области более 390 солдат ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли в Курской области более 390 солдат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские войска ликвидировали четыре танка, бронетранспортер, 12 автомобилей 11 боевых бронированных машин, и шесть артиллерийских орудий ВСУ.

Кроме того, армия Украины за минувшие 24 часа лишилась шести пунктов управления беспилотниками, четырех минометов, одной единицы инженерной техники, двух складов с боеприпасами и одной станции радиоэлектронной борьбы.

ВС России ударами оперативно-тактической, армейской авиации, а также огнем артиллерии поразили живую силу и технику украинских военных возле 24 населенных пунктов.

Системы противовоздушной обороны в ночь на среду сбили восемь украинских дронов над Ростовской, Курской, Воронежской областями.