Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 28 пунктов управления беспилотной авиацией противника и три станции спутниковой связи Starlink. Данные об этом озвучил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, сообщил ТАСС.
Помимо этого, расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Также украинские боевики потеряли три полевых склада боеприпасов.
Отдельно Бигма обратил внимание на успехи контрбатарейной борьбы бойцов «Запада»: артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов успешно уничтожили 10 минометных расчетов ВСУ, две САУ «Акация», а также два артиллерийских орудия (Д-20 и Д-30).
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