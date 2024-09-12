ВСУ выпустили ракету по Курской области утром 12 сентября

Украинскую ракету уничтожили утром 12 сентября в небе Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы! Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — добавил он.

В 08:87 Смирнов сообщил о ракетной опасности, а также подчеркнул, что при нахождении дома в такие моменты требуется укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — напомнил врио главы области.

В 09:00 он написал об отбое ракетной опасности в регионе.