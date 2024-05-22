ВСУ впервые обстреляли ДНР ракетами MGM-140 ATACMS

«Противник впервые применил по территории Донецкой Народной Республики ракеты дальнего действия системы ATACMS MGM-140 с кассетной боевой частью. Это первое применение данного типа ракет по территории Донецкой Народной Республики», — сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ нанесли удар по Моспино днем в среду, 22 мая. Ранения получили шесть мирных жителей: четверо мужчин 1992, 1954, 1977, 1968 годов рождения и две женщины 53 и 56 лет. Уничтожено около 20 жилых домов.

Ранее ВСУ обстреляли ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами Свердловск Луганской Народной Республики. В результате атаки пострадали восемь человек.