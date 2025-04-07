ВСУ вновь атаковали энергообъекты России

Минобороны: ВСУ шесть раз за прошедшие сутки атаковали энергетические объекты РФ

Киевский режим не прекратил атаки по российской энергетической инфраструктуре. За минувшие сутки было шесть таких попыток, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. ВСУ за прошедшие сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики», — заявили в ведомстве.

Утром 7 апреля Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь дежурные силы российской противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов ВСУ над Крымом, Брянской областью и Краснодарским краем, а также 13 БПЛА — над Азовским морем.

Кроме того, украинский беспилотник рухнул на железную дорогу в Краснодарском крае. Никто не пострадал, на месте обошлось без возгорания.