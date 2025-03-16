ВСУ уничтожили цех  молокозавода в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской. Об артиллерийском ударе по объекту в прифронтовом городе Запорожской области сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

По данным собеседников агентства, противник нанес два удара из неизвестного артиллерийского орудия. В результате оказался уничтожен цех молокозавода.

Сейчас на месте работают экстренные службы, добавили в пресс-службе администрации.

По предварительным данным, в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ никто из жителей и персонала завода не пострадал. Дальнейшая информация уточняется.