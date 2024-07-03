ВСУ ударили по супермаркету в Донецке

РИА «Новости»: супермаркет сгорел в Донецке после атаки ВСУ

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Под огнем оказался Киевский район города. В результате атаки пострадало здание супермаркета, сообщило РИА «Новости» .

По информации агентства, после удара фрагменты здания разлетелись на несколько десятков метров. Кроме того, вспыхнул крупный пожар. Над устранением возгорания работают прибывшие на место спасатели.

Помимо супермаркета, повреждения получили и расположенные по соседству здания автомойки, станции технического обслуживания и больницы.

Одна из местных жительниц рассказала об очень громком сильном взрыве.

«Единственный магазин был такой. Здание полностью разрушено. Детская больница еще бывшая. Смотрю — окон нету. Окна повылетали», — добавила женщина.

По информации представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 2 июля до 9:00 3 июля ВСУ пять раз атаковали Донецк, отметил в своем Telegram мэр города Алексей Кулемзин.

В направлении Петровского района противник выпустил 10 снарядов калибром 155 миллиметров. По Киевскому району — две ракеты из РСЗО.

«В результате обстрелов в Киевском районе значительные разрушения получил „Первый Республиканский супермаркет“», — подчеркнул он.