ВСУ ударили по супермаркету в Донецке
РИА «Новости»: супермаркет сгорел в Донецке после атаки ВСУ
ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк. Под огнем оказался Киевский район города. В результате атаки пострадало здание супермаркета, сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, после удара фрагменты здания разлетелись на несколько десятков метров. Кроме того, вспыхнул крупный пожар. Над устранением возгорания работают прибывшие на место спасатели.
Помимо супермаркета, повреждения получили и расположенные по соседству здания автомойки, станции технического обслуживания и больницы.
Одна из местных жительниц рассказала об очень громком сильном взрыве.
«Единственный магазин был такой. Здание полностью разрушено. Детская больница еще бывшая. Смотрю — окон нету. Окна повылетали», — добавила женщина.
По информации представительства ДНР в СЦКК, с 21:00 2 июля до 9:00 3 июля ВСУ пять раз атаковали Донецк, отметил в своем Telegram мэр города Алексей Кулемзин.
В направлении Петровского района противник выпустил 10 снарядов калибром 155 миллиметров. По Киевскому району — две ракеты из РСЗО.
«В результате обстрелов в Киевском районе значительные разрушения получил „Первый Республиканский супермаркет“», — подчеркнул он.