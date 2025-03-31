Украинские военные в Курской области спрятали с улиц поселков тела убитых местных жителей перед приездом иностранных журналистов. Об этом сообщили эвакуированные из курского села Казачья Локня женщины в беседе с РИА «Новости» .

«[Украинские военные] которые вошли первые, это были прям звери. Они никого не щадили, трупы валялись, 12 расстрелянных мирных жителей. Не разрешали выходить, а если кто-то выходил, то расстреливали», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, тела убитых лежали полтора месяца. Другая местная жительница заявила журналистам, что украинские боевики не разрешали закапывать трупы. Люди боялись, что начнется эпидемия.

«Потом уже, вроде, сказали, что корреспонденты должны приехать иностранные, и [ВСУ] убрали уже лопатами трупы», — заявила она.

Ранее жительница слободы Гончаровка в Суджанском районе рассказала журналистам, что во время оккупации их района украинскими военными погибло много мирных жителей. Большую часть из них убили. Например, ее соседа разорвало на части от попадания украинского снаряда.