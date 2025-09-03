ВСУ убили курянина в День солидарности в борьбе с терроризмом

Хинштейн: 52-летний мужчина погиб в селе Белица при ударе ВСУ

Украина при помощи БПЛА атаковала село Белица Беловского района, погиб мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«В День солидарности в борьбе с терроризмом украинские нелюди снова показали свое истинное лицо», — подчеркнул он.

Жертвой агрессии ВСУ стал 52-летний мужчина. Хинштейн принес соболезнования семье погибшего и призвал курян к максимальной бдительности ради сохранения жизней.

Накануне возле курского села Поповка двое мужчин подорвались на минах. Они погибли на месте. Хинштейн напомнил, что в приграничных районах может быть много не сдетонировавших боеприпасов.