В Сумской области несколько мобилизованных военнослужащих ВСУ совершили самоубийство из-за давления со стороны киевских властей и националистических заградительных отрядов. Об этом РИА «Новости» сообщили в антифашистском подполье.

По словам собеседника агентства, несколько мобилизованных украинских военных на позициях в Сумской области свели счеты с жизнью из-за непрерывных артиллерийских обстрелов и атак дронов Вооруженных сил России с одной стороны, и жестоких приказов командования, запрещавших отступление, а также давления националистических формирований с другой.

Он добавил, что украинские власти скрывают эти случаи от общественности и семей погибших.

Ранее «Известия» сообщили, что в Сумской области группировка войск «Север» расчетом дрона самолетного типа «Молния-2» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ.