ВСУ скопили серьезные резервы на Белгородском направлении

ВСУ планируют продолжать атаки на Белгородском направлении и скопили там резервы. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора» .

«Героическая оборона наших пограничников не позволила противнику оперативно реализовать свой замысел», — добавили авторы канала.

Там отметили, что в приграничье уже несколько дней идут тяжелые бои.

Посол МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские военные на фоне разговоров об урегулировании конфликта вторую неделю усиливают обстрелы российских регионов. В том числе под огнем противника оказалась и Белгородская область.

Ранее в одном из боев в приграничье ликвидировали группировку боевиков РДК*, которые пытались прорвать границу с Россией.

* Запрещенная в России террористическая организация