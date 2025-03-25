ВСУ скопили серьезные резервы на Белгородском направлении

«Два майора»: ВСУ намереваются продолжать атаки на Белгородском направлении

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ планируют продолжать атаки на Белгородском направлении и скопили там резервы. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

«Героическая оборона наших пограничников не позволила противнику оперативно реализовать свой замысел», — добавили авторы канала.

Там отметили, что в приграничье уже несколько дней идут тяжелые бои.

Посол МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские военные на фоне разговоров об урегулировании конфликта вторую неделю усиливают обстрелы российских регионов. В том числе под огнем противника оказалась и Белгородская область.

Ранее в одном из боев в приграничье ликвидировали группировку боевиков РДК*, которые пытались прорвать границу с Россией.

* Запрещенная в России террористическая организация

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