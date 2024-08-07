ВСУ пытались устроить контратаку под Купянском

Командир с позывным Музыка: ВСУ пытались контратаковать ВС РФ после Песчаного

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики пытались контратаковать российских военных, которые закрепились в Песчаном под Купянском. Об этом рассказал командир стрелковой роты 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Музыка. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что село Песчаное полностью перешло под контроль российских войск. Оставшиеся там бойцы уверенно держат позиции. ВСУ находятся в близлежащих посадках от населенного пункта.

«Когда мы уехали на восстановление, сейчас уже информация поступала, что накат (попытка контратаки — прим. ред.) был, в плен взяли противника, кто-то был поражен там», — отметил собеседник агентства.

Музыка добавил, что ВСУ пытались выбить российских военных с позиций, но у них ничего не получилось.

Около Песчаного бойцы ВС РФ подбили несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров. Также поразили американскую БМП Bradley.

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте