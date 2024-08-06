ВСУ признали невозможность захвата Крыма

Медик «Волки Да Винчи» Михайлова: Крым не удастся вернуть в ближайшие 10 лет

Крым не получится «вернуть» в ближайшие 10 лет. Такое заявление сделала руководитель медицинской службы «Ульф» украинского батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова в интервью LIGA.net.

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших 10 лет» — отметила она.

По ее мнению, победой в этом конфликте станет не «возвращение» полуострова, а преимущество над противником.

Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко предположил, что ВСУ будут атаковать поставленными западными истребителями F-16 Крым. Он заметил, что влияние американских самолетов на зону боевых действий будет точечным, а не глобальным.

Однако полковник корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан заявил, что украинская армия не способна захватить полуостров. Эта операция требует огромные ресурсов, которыми ВСУ не обладают.