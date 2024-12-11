ВСУ применили немецкие AT2 для минирования серой зоны на Сватовско-Кременском участке

Украинские боевики провели дистанционное дистанционное минирование серой зоны немецкими минами на Сватовско-Кременском участке. Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, военный эксперт сообщил о серии залпов из РСЗО, которые произвели ВСУ с направления населенного пункта Лиман. Стреляли они по лесному массиву Серебрянского лесничества.

Боеприпасы оказались кассетного типа с немецкими противотанковыми минами AT2, подчеркнул Марочко.

Отдельно он отметил, что ранее ВСУ уже применяли данные боеприпасы, но в последнее время они практически не использовались.

Помимо этого, он обратил внимание на увеличенный расход боеприпасов и большую площадь минирования, что может свидетельствовать о свежих поставках со стран НАТО.