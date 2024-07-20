ВСУ обстреляли белгородские села опасными «колокольчиками»

Гладков: после атаки ВСУ в Белгородской области нашли более 100 суббоеприпасов

После обстрелов со стороны ВСУ на территории Шебекина и Новой Таволжанки нашли более 100 опасных суббоеприпасов, известных как «колокольчики». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За несколько дней военные, саперы и спасатели обнаружили более 100 таких взрывоопасных предметов, так называемых колокольчиков», — написал он.

Гладков предупредил местных жителей о том, что не нужно приближаться к таким предметам. При обнаружении опасной находки необходимо сразу же сообщить в службы безопасности.

Особенно губернатор акцентировал внимание на том, что такие предметы ни в коем случае не нужно трогать.

В субботу, 20 июля, семь мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекина. Их доставили в больницу. Украинские снаряды попали в промышленное предприятие и многоквартирные дома.