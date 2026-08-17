Украинские боевики разместили минометные позиции во дворах жилых домов, где еще остались гражданские. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, местные жители рассказали, что украинские националисты оборудовали минометные позиции в квартале Веселый. Они находятся во дворах жилых домов, где еще остаются мирные граждане.

В июле начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что российские войска находятся у восточных районов Краматорска. Они бьют по позициям украинских боевиков.