Украинские боевики пропустили момент, когда российские десантники зашли в село Матяшево в ДНР. Об этом ТАСС рассказал замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск «Центр» с позывным Граф.

«Мы зашли по серому. С утра туманчик был, и они [ВСУ] этот момент профукали, пропустили этот момент», — рассказал замкомандира.

Граф добавил, что боевики ВСУ заминировали подступы к селу. Они не ожидала скоро захода российских военных в Матяшево.

Минобороны России ранее сообщало, что военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт 20 августа. Кроме того, ВС России всего за неделю взяли под контроль 11 населенных пунктов. В их числе село Кудиевка в Харьковской области, поселок Водянское в ДНР и Рыбальское в Запорожской области.