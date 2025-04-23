ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска, когда занимали город
РИА «Новости»: ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска
Украинские боевики насильно забирали детей у жителей города Дзержинска в Донецкой Народной Республике, когда занимали населенный пункт. Об этом РИА «Новости» сообщила беженка из города.
По ее словам, в случае отказа ВСУ угрожали гражданам лишением родительских прав и тюремным сроком.
«Заставляли родителей с детьми, чтобы эвакуировались. Заставляли насильно», — сказала женщина.
Беженка добавила, что однажды заступилась за девочку и раскритиковала действия ВСУ, после этого к ней с проверкой пришли сотрудники Службы безопасности Украины.
Ранее стало известно, что националисты в Дзержинске застрелили местную 85-летнюю жительницу, которая вышла из подвала, чтобы выбросить ведро с нечистотами.
Чуть позже соседи пенсионерки услышали несколько одиночных выстрелов из автомата, женщину больше никто не видел.