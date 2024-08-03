ВСУ нашли новый способ укреплять беспилотники

Украинские военные начали укреплять беспилотники плитами, чтобы их было сложнее сбить из стрелкового оружия. Об этом корреспонденту RT рассказал российский штурмовик с позывным Стриж.

По его словам, теперь БПЛА чаще всего сбивают другими беспилотниками. Он вспомнил лишь один случай, когда вражеский дрон сбили из снайперской винтовки.

Также он сравнил свой опыт боев за Марьинку и Георгиевку, заявив, что сражаться за вторую сложнее из-за большего расстояния между «опорниками».

Ранее стало известно, что в России разработали FPV-беспилотник Судного дня, с помощью которого можно замерять радиационный фон.