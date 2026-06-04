ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками у Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов тяжелыми беспилотниками по территории в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Целью атаки стала тепловая электростанция, где находятся объекты, от которых зависит работа единственной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Она питает АЭС. Если ее повредят, энергоблоки переключат на резервные дизель-генераторы — последний уровень защиты.

«Подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения Запорожской АЭС и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности», — заявили специалисты станции.

Сейчас станция работает штатно, нарушений безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон на площадке и прилегающей территории в пределах нормы. Ситуацию держат под контролем.

Накануне ЗАЭС осталась без внешнего питания примерно на 20 минут из-за ударов ВСУ.