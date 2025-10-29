ВСУ начали формировать батальон зэков-смертников для мясорубки на Харьковском направлении

Украинские власти начали формировать батальон из зэков, чтобы бросить на Харьковское направление, сообщил Shot . По информации источника канала, вербовщики ВСУ сейчас работают в двух колониях, где сидят воры в законе, члены ОПГ и пожизненно осужденные убийцы.

«Украинское командование решило обратиться к спецконтингенту. Начали с двух колоний Харьковской области: ИК-100 (село Темновка Харьковского района) и ИК-43 (Харьков)», — пояснил собеседник канала.

Известно, что в ИК-100 отбывал наказание вор в законе Омар Бекаев, он же Омар Уфимский. Кроме того, именно в этой колонии зэки-«кроты» смогли прокопать там подземный тоннель и сбежали на волю в 1991 году.

Сейчас там сидят убийцы, осужденные пожизненно, и члены организованных преступных сообществ. В ИК-43 отбывает наказание аналогичный контингент: насильники, убийцы, рецидивисты. Там более 40 лет провел вор в законе Олег Федоренко по прозвищу Алик Чистокровка.