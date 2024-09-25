ВСУ начали частично покидать Угледар

В Угледаре украинские войска частично эвакуировались из города. Информацию об этом опубликовал ТАСС .

Эвакуация группы значительно поменяла обстановку в данном стратегически важном районе. Оставшиеся на позиции бойцы ВСУ распределились по территории Угледара, укрываясь в безопасных местах.

Это обстоятельство привело к заметному снижению активности украинского сопротивления, уточнил источник агентства. На данный момент основными действиями остаются операции по использованию беспилотных летательных аппаратов для мониторинга и управления огнем.

Накануне стало известно, что российские бойцы вышли к окраинам Угледара. Об этом сообщал возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и со-председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее украинские военные описали ситуацию в Угледаре как критическую. По словам лейтенанта с позывным Алекс, необходимо принять меры для защиты жизней военнослужащих, чтобы избежать ухудшения ситуации на месте.