К концу года число потерь ВСУ может превысить количество боеготовых солдат. Такой прогноз в интервью YouTube-каналу Duran озвучил британский аналитик Александр Меркурис.

«Ежедневные потери украинской армии ужасающие», — подчеркнул эксперт.

При таких темпах, по его мнению, к концу 2024 года число погибших и раненых украинских солдат будет больше, чем военнослужащих, которые могут принимать участие в боевых действиях.

Вместе с тем, продолжил Меркурис, бригады украинской армии уже сейчас имеют численность в два раза меньше положенной. На фоне этого в бой бросают солдат, у которых нет никакого опыта, а вся их подготовка заняла только несколько дней.

«Запад подталкивает их мобилизовать молодых людей, а через некоторое время и стариков», — заметил он, добавив, что скоро на фронте в рядах ВСУ, вероятно, можно будет увидеть и шестидесятилетних.